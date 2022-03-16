مجلس الوزراء: زيادة سعر توريد القمح المحلي بقيمة 65 جنيه…

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إسلام سالم _ وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.
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وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي، 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط، 885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي، ودراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره.
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