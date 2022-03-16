تأسيس أول شركة لبيع وتوزيع السيارات الكهربائية في مصر برأس…

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية مساهمين بين شركة النصر للسيارات والشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) بمقر الوزارة، لتأسيس أول شركة متخصصة في توزيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر.

وستكون الشركة الجديدة أول وأكبر شركة في مجال بيع وتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان للسيارات الكهربائية، وكذلك تقديم الحلول التمويلية والتأمينية للسيارات الكهربائية التي ستقوم بتوزيعها.

كما ستكون الشركة الجديدة هي الموزع الوحيد للسيارة محلية الصنع التي ستقوم شركة النصر بإنتاجها في مصر خلال عام 2023، بالإضافة إلى عدد من أنواع وموديلات السيارات الكهربائية المختلفة التي ستقوم الشركة الجديدة باستيرادها أو توزيعها من ماركات عالمية أخرى لتقديم باقة متكاملة من أنواع السيارات الكهربائية من كافة الفئات والموديلات لتلبية كافة احتياجات المستهلك المصري بجميع فئاته.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) هي الشركة المالكة لشبكة التوزيع الأكبر لسيارات “مرسيدس بنز” في مصر، وتملك 7 صالات عرض ومراكز خدمة منتشرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي والغردقة.

وتقوم حاليا شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية _إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال _بالاتفاق على التفاصيل النهائية للتعاقد على ترخيص إنتاج سيارتها الكهربائية الجديدة مع الشريك الأجنبي تحت علامتها التجارية “نصر”.

قام بالتوقيع على اتفاق تأسيس الشركة عن شركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي العضو المنتدب التنفيذي، وعن الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس الإدارة.

وتنص اتفاقية المساهمين على أن يكون رأس مال الشركة الجديدة المصدر 500 مليون جنيه مصري بنسبة 76% للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو)، و24% لشركة النصر للسيارات، على أن تكون حقوق الإدارة للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو).