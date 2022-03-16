التموين تعلن مد جلسة فض المظاريف لمناقصة الدواجن إلى الأحد…

إسلام سالم _ أصدرت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، قرارا بتأجيل جلسة فض المظاريف لمناقصة الدواجن المجمدة إلى يوم الاحد المقبل بدلا من غدا الخميس،

وذكرت الهيئة، في بيان لها، اليوم، أن التعديلات تضمنت قصر عمليات التوريد على فترتين الأولى من 1 إلى 30 أبريل، والثانية من 1 إلى 31 مايو، بدلا من تقسيم فترة التوريد إلى 4 فترات مختلفة.

وكانت الهيئة قد طرحت مناقصة عامة عالمية رقم (1) لسنة 2021/2022 لتوريد دواجن كاملة وأجزاء دواجن مجمدة مستوردة من إنتاج حديث من مناشيء ومجازر معتمدة لدى السلطات المصرية.

وكانت قد وضعت الهيئة برنامج الوصول من 1 إلى 15 أبريل المقبل، ومن 16 إلى 30 أبريل، و1 إلى 15 مايو ومن 16 إلى 31 مايو المقبل، وأن تكون الكميات بحد أدنى ألف طن للدواجن الكاملة و500 طن لأجزاء الدواجن، قبل أن يتم تعديل فترات الوصول إلى فترتين فقط.