اقتصاد السعودية يرتفع بنسبة 3.2% في 2021

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– ذكرت إحصاءات رسمية اليوم الأربعاء أن اقتصاد السعودية زاد بواقع 6.7 بالمئة في الربع الرابع بينما بلغت نسبة الزيادة الإجمالية عن العام الماضي 3.2 بالمئة، بما يتسق إلى حد كبير مع تقديرات حكومية سابقة.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن النمو الفصلي يعود بالأساس إلى ارتفاع نسبته 10.9 بالمئة في الأنشطة النفطية.
بينما زادت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.1 بالمئة. وزادت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.4 بالمئة للربع الرابع.
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