بايدن يوقع مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة 13.6 مليار دولار…

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– أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه وقع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا.
وقال بايدن: “وفرنا 293 مليون دولار الأسبوع الماضي كمساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين”.
وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان، الاثنين، إن مسؤولي البيت الأبيض يناقشون احتمال سفر الرئيس الأمريكي بايدن إلى أوروبا في الأسابيع المقبلة لبحث موضوع روسيا وأوكرانيا مع الحلفاء.
وأفاد أحد المصدرين بأن إحدى الخطط التي هي قيد الدراسة تشمل اجتماع بايدن مع زعماء آخرين من الحلف في الثالث والعشرين من مارس في بروكسل على أن يتوجه بعد ذلك إلى بولندا.
وذكر مصدر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الجولة بعد.
وأعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة على تواصل مع شركائها في حلف الأطلسي وحلفائها الأوروبيين، لكن لا يوجد أي قرار نهائي بشأن القيام بزيارة.
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