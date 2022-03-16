الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين وسط توقعات رفع الفائدة…

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– هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين، يوم الثلاثاء، إذ أدت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض الطلب على أصول الملاذ الآمن بينما تتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وهو ما يزيد من الضغوط على المعدن الأصفر.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.36% إلى 1924.50 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أول من مارس الجاري عند 1913.10 دولار.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% لتسجل عند التسوية 1929.70 دولار.
وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين لدى أكتيف تريدز: “تأثر الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب آمال، وإن تبدو ضعيفة، بأن تؤدي المحادثات بين أوكرانيا وروسيا إلى خفض التصعيد”.
ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي المصري الأمريكي في نهاية اجتماعه، الذي يستمر ليومين، يوم الأربعاء رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.6% إلى 2426.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل يوم الاثنين أضعف جلسة له في عامين مع انحسار مخاوف الإمدادات.
وانخفضت الفضة 0.2% إلى 24.96 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3.5% إلى 993.96 دولار.
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