الاتحاد الأوروبي يحظر على الوكالات الكبرى إصدار تصنيفات…

– قالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي حظر على شركات التصنيف الائتماني الكبرى إصدار تصنيفات لروسيا وشركاتها في إطار أحدث حزمة من عقوباته على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المفوضية، في بيان: “هذه العقوبات ستساهم بشكل أكبر في زياد الضغط الاقتصادي على الكرملين وستشل قدرته على تمويل غزوه لأوكرانيا”، مضيفة أن حزمة الإجراءات جرى “تنسيقها مع شركاء دوليين، أبرزهم الولايات المتحدة.”

وستواجه وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى الثلاث، ستاندرد آند بورز جلوبال وموديز وفيتش، احتمال فقدان رخصها للعمل في الاتحاد الأوروبي إذا خرقت الحظر.

وامتنعت ستاندرد آند بورز جلوبال عن التعقيب على إعلان المفوضية عندما سألتها .

وقالت فيتش إنها “تتقيد بكل القواعد التنظيمية ذات الصلة لوكالات التصنيف الائتماني”، في حين لم ترد موديز على رسائل بالبريد الإلكتروني أو اتصالات هاتفية.