الدولار يتعثر مع تراجع أسعار النفط.. ومحادثات أوكرانيا تدعم…

– تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو وعملات رئيسية أخرى يوم الثلاثاء بعد أن هبطت أسعار النفط بفعل علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وسط المحادثات الجارية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة عملات رئيسية، حوالي 0.4% إلى 98.735، لكنه ما زال مرتفعا نحو 3% منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير.

وصعد كل من اليورو والجنيه الاسترليني حوالي 0.5% مقابل العملة الأمريكية التي تراجعت أيضا 0.2% أمام الين الياباني.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 8% بعد انحسار مخاوف الإمدادات مع استمرار المحادثات لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا بينما يشير تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الصين إلى نمو اقتصادي أبطأ وطلب أقل على النفط.

والاقتصاد الأوروبي والعملة الموحدة سريعا التأثر على نحو خاص بالحرب وسعر النفط.