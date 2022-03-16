- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
العربية دوت نت – أعلن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعد أول مشروع نظام لحماية المستهلك “استمدته من أفضل الممارسات الدولية”.
وقال الوزير، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، إن هذا النظام يشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة وآليات حل النزاع البديلة.
وأفاد الوزير بأن مشروع نظام حماية المستهلك الجديد سيُطرَح خلال شهر لاستطلاع آراء الجمهور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التجارة السعودي: المملكة تعد أول مشروع نظام لحماية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.