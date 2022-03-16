وزير التجارة السعودي: المملكة تعد أول مشروع نظام لحماية…

العربية دوت نت – أعلن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعد أول مشروع نظام لحماية المستهلك “استمدته من أفضل الممارسات الدولية”.

وقال الوزير، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، إن هذا النظام يشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة وآليات حل النزاع البديلة.

وأفاد الوزير بأن مشروع نظام حماية المستهلك الجديد سيُطرَح خلال شهر لاستطلاع آراء الجمهور.