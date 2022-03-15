مسودة: زعماء الاتحاد الأوروبي يدعمون إعادة ملء مخزونات الغاز…

– جاء في مسودة بيان لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأسبوع القادم أن زعماء الاتحاد سيقولون إنه يجب على التكتل المؤلف من 27 دولة أن يبدأ على الفور إعادة ملء مخزوناته من الغاز للاستعداد للشتاء القادم، بينما يسعى لكبح اعتماده على الوقود الأحفوري من روسيا.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا زعماء دول الاتحاد للموافقة الأسبوع الماضي على إنهاء تدريجي لاعتمادهم على الوقود الأحفوري الروسي، بما يشمل زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وتسريع تطوير الطاقة المتجددة.

لكنَّ استغناء كاملا سيستغرق سنوات، ولهذا فإن دول الاتحاد تخطط أيضا لإجراءات لتخفيف انقطاعات محتملة للإمدادات من روسيا التي تقدم 40% من حاجات الاتحاد الأوروبي للغاز و20% من وارداته النفطية و46% من واردات الفحم.

وقالت المسودة، التي اطلعت عليها ، للقمة التي ستعقد في 24 و25 مارس “إعادة ملء مخزونات الغاز في أرجاء الاتحاد ينبغي أن تبدأ الآن. الدول الأعضاء والمفوضية ستنسقان بشكل عاجل الإجراءات الضرورية لضمان مستويات كافية لمخزونات الغاز قبل الشتاء القادم.”

وستقترح المفوضية الأوروبية قواعد بحلول الشهر القادم تلزم دول الاتحاد الأوروبي بأن تضمن بشكل جماعي أن تكون خزانات الغاز مملوءة بنسبة لا تقل عن 90% بحلول أول أكتوبر من كل عام. وقالت مسودة البيان إن زعماء الاتحاد “سيدفعون قدما” ذلك المقترح.

وخزانات الغاز مملوءة بنسبة 25% حاليا.

ومع تسبب أسعار الطاقة المرتفعة في زيادة فواتير الأسر في أرجاء أوروبا، سيناقش زعماء الاتحاد أيضا إجراءات جديدة لتخفيف التكاليف على المستهلكين والشركات.

وستنشر المفوضية الأوروبية خطة مفصلة في مايو أيار تهدف لأن تتخلى دول الاتحاد عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا بحلول عام 2027.

وتضمنت خطة مبدئية، نُشرت الأسبوع الماضي، زيادة كبيرة في واردات الغاز الطبيعي المسال ومضاعفة قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 .

لكن في حين أن دول الاتحاد تتكاتف خلف هدف التخلي عن الوقود الأحفوري الروسي، فإنها منقسمة بشأن فرض عقوبات على النفط والغاز من روسيا. وحظرت الولايات المتحدة، التي تعتمد بدرجة أقل على الوقود الروسي، تلك الواردات الأسبوع الماضي.