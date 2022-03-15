توقيع مذكرة تفاهم مع هيتاشي اليابانية لبحث التعاون في تشغيل…

دوت الخليج – وقعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق مذكرة تفاهم مع شركة هيتاشي للسكك الحديدية إس تي اليابانية؛ لإجراء دراسة الجدوى للتعاون في مجال التشغيل والصيانة والادارة للخط المترو الرابع للمترو.

وقع عن الجانب المصري: المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، وعن الجانب الياباني: إدواردو لافيكارا، المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بشركة هيتاشي، في حضور وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وأوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة.

واكد الوزير، خلال فعاليات التوقيع، عمق العلاقات المصرية اليابانية في مجالات النقل وخاصة في مجال مترو الانفاق.

وأشار إلى التطلع لأن يكون التعاون الأول مع شركة هيتاشي انطلاقة قوية للتعاون في إدارة وتشغيل مشروعات أخرى في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق في مصر.

وأضاف أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم يجب أن تتضمن دراسة الجدوى الخاصة بتشغيل وصيانة الخط الرابع للمترو عددا من المحددات، منها: القدرة الاستيعابية للركاب المتوقعة للخط، وتوافر المهندسين والعمالة المصرية المدربة في مجال التشغيل والصيانة حتى يتم الخروج بأفضل النماذج لشكل التعاون في هذا المجال على أساس اقتصادي.

وأوضح وزير النقل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار خطة الوزارة لإسناد إدارة وتشغيل وسائل النقل والمواصلات الحديثة إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين، مثل: شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والقطار الكهربائي الخفيفLRT، والمونوريل، وأتوبيسات BRT؛ للمساهمة في تحقيق التنافسية المطلوبة، بما يعود إيجابا على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول هذه المرافق وتعظيم مواردها.

وأشار إلى أن وجود أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في مجال السكك الحديدية والموانئ البحرية وجميع قطاعات النقل، موجها الدعوة إلى جميع المستثمرين للاستثمار بها، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر “واعد”.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بشركة هيتاشي التطلع إلى مزيد من الشراكة والتعاون المشترك، وأن الشركة على استعداد تام لنقل جميع الخبرات للجانب المصري.

يذكر أن الخط الرابع يبلغ طوله 42 كيلومترا، ويمتد بعدد 38 محطة، وسنفذ على مرحلتين، الأولى: من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلومترا، وتشتمل على 17 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط حتى محطة القاهرة الجديدة، بطول 23 كيلومترا و21 محطة.

ومخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي مليوني راكب يوميا، وبذلك يعتبرحلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر؛ وستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

ويجري تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى في المسافة من محطة حدائق الأشجار حتى محطة المساحة بطول 13.7 كيلومتر و12 محطة، بواسطة تحالف شركات مصرية “المقاولون العرب – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات”.

ويجري العمل في 11 محطة، هي: (الرماية – الأهرامات – حدائق الأهرام – النصر – حدائق الأشجار – المتحف المصري الكبير – المريوطية – العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور)، وجارٍ التنسيق مع محافظة الجيزة لبدء الاعمال في محطة “المساحة”.

كما يجري تكثيف الأعمال بمحطة المتحف المصرى الكبير لإنهائها وفقا للجدول المخطط، كما جرى التعاقد مع اتحاد مصري/ ياباني “متسوبيشي كوربوريشن اليابانية/ أوراسكوم”؛ لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة، ومع شركة “متسوبيشي كوربوريشن” اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد 23 قطار للمرحلة، مطابقا لـ”أحدث المواصفات العالمية”.

وبحسب بيان لوزارة النقل، ستزود مشروعات مترو الأنفاق لأول مرة بأبواب على الأرصفة Screen Doors؛ لتحقيق أعلى مستويات الأمان، كما يجري حاليا إنهاء أعمال الترسية والتعاقد على تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقي للمرحلة بطول 5.1 كيلومتر، ‎والذي يمتد في المسافة بين محطة المساحة والفسطاط.