إسلام سالم – أعلنت هيئة السلع التموينية عن مناقصة عامة عالمية رقم (1) لسنة 2021/ 2022 لتوريد دواجن كاملة وأجزاء دواجن مجمدة مستوردة من إنتاج حديث من مناشيء ومجازر معتمدة لدى السلطات المصرية. ووضعت الهيئة برنامج الوصول من 1 إلى 15 أبريل المقبل، ومن 16 إلى 30 أبريل، ومن 1 إلى 15 مايو ومن 16 إلى 31 مايو المقبل، بحد أدنى للكميات ألف طن للدواجن الكاملة و500 طن لأجزاء الدواجن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين تطرح مناقصة لاستيراد 1500 طن دواجن مجمدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.