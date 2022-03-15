الحكومة الروسية ترصد 9 مليارات دولار إضافية لمواجهة آثار…

نوفوستي – صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن السلطات تبنت خطة للاستجابة للعقوبات الغربية من 100 بند، تضمن تمويلا إضافيا لقطاعات الاقتصاد بقيمة تريليون روبل.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن مجلس الوزراء الروسي أعد خطة لمواجهة العقوبات من 100 نقطة وتوفر تمويلا بقيمة تريليون روبل (حوالي 9 مليارات دولار).

وقال ميشوستين في اجتماع للجنة الحكومية المعنية: “بناء على توجيهات رئيس البلاد تم إعداد مجموعة كاملة من الإجراءات أضيفت على مسودة خطة العمل ذات الأولوية، والتي سيتم تحديثها باستمرار وإصدارها على مراحل حسب الحاجة”.

وأضاف أن بعض الإجراءات ستنفذ بحلول نهاية مارس 2022.

وفرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي جاءت بعد رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لموسكو بوقف توسع الناتو شرقا.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الاتحاد الأوروبي 4 حزم من العقوبات على روسيا، وأعلن عن إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية وتجميد احتياطيات روسية في بنوكه.

من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الأوروبية، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا.

وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المجتمع، إضافة إلى إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.