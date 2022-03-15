أوبك: الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات بسبب حرب أوكرانيا…

– قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء، إن الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات من غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع التضخم وسط صعود أسعار الخام، لكنها لم تصل إلى حد تغيير توقعاتها لطلب قوي هذا العام.

وفي تقرير شهري، تمسكت أوبك برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام.

لكن المنظمة قالت إن الحرب في أوكرانيا والمخاوف المستمرة فيما يتعلق بكوفيد-19 تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، مضيفة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي قصير الأجل على النمو العالمي