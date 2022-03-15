محمد شلباية: جمعنا 11 ألف طن من مخلفات منتجات بيبسيكو

إسلام فضل _ قال محمد شلباية رئيس شركة بيبسيكو مصر، إن الشركة قامت خلال العام الماضي بجمع 11 ألف طن من المخلفات الخاصة بيبسيكو لإعادة تدويرها من جديد.

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وأضاف شلباية، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن تلك الكمية كلفت الشركة حوالي 10 مليون جنيه، لأفتًا إلي أن تلك الكمية تصل لحوالي 20% من الإنتاج سنويًا.

واشار إلي أن بيبسيكو مصر تستهدف بنهاية عام 2025 بجمع كافة منتجات بيبسيكو بنسبة 100٪ لإعادة تدويرها من جديد، موضحًا ستكلف الشركة حوالي 30 مليون جنيه.

ولفت إلي أن الشركة تخطط التعاقد مع احدي المستثمرين الجدد العاملين في إعادة تدوير المخلفات، كما أن الشركة تخطط عقد اجتماع مع كافة الشركات العاملة في السوق المصرية في إنتاج أي مشروبات في زجاج بلاستيك لوضع حملة تسويقية كبري لوعي المواطنين.

وذكر أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار خلال العام الماضي في برامج البنية التكنولوجيا الخاصة بالمبيعات، حيث أن ذلك ساهم في زيادة حجم المبيعات بنسبة 10%.

وأضاف أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 100 مليون دولار خلال 2021 في 4 محاور شملت زيادة الرقعة الزراعية، و وإنشاء 4 خطوط إنتاج جديدة، وتطوير البنية التكنولوجيا، وحملات ابتكار للعملاء.

وأشار إلي أن بيبسيكو مصر تتعاون خلال الفترة الحالية مع أكثر من 5 آلاف مزراع في عدة محافظات بالسوق المصرية، ونستهدف زيادة عدد المزراعين بنسبة تتراوح ما بين 12 إلى 15% خلال العام الجاري.