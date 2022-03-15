روسيا تعلن فرض عقوبات على بايدن ووزيري الخارجية والدفاع…

وكالات – أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، فرضت عقوبات على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، في مسعى من موسكو إلى الرد على إجراءات فرضها الغرب بعد انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة.

وقالت روسيا إنها وضعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبارا آخرين على “قائمة الممنوعين” من دخول أراضيها.

وأُدرجت أسماؤهم، إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية “سي.آي.إيه” وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، وفقا لما ذكرته .

وأوضحت أن “قائمة الممنوعين” تضم 13 فردا مُنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس.

وشملت العقوبات كذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

لكن وزارة الخارجية الروسية قالت إنها تحافظ على علاقات رسمية مع واشنطن وإذا لزم الأمر فستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المدرجين في القائمة.

وفي أواخر فبراير الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، على الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وموازاة مع ذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها في الغرب، عقوبات على أثرياء روس يقال إنهم مقربون من بوتين.

وأكدت واشنطن مرارا أنها لن تتدخل بشكل عسكري مباشر في أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة وربما يكون شرارة لحرب عالمية ثالثة.

وتعهدت الولايات المتحدة بالمضي قدما في فرض عقوبات شديدة و”مؤلمة” على روسيا، وتوعدت كل دولة تساعد موسكو بأن تلقى المصير نفسه.