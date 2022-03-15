مال وأعمال

بيبسيكو مصر تضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار في البنية…

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إسلام فضل _ قال محمد شلباية رئيس شركة بيبسيكو مصر، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار خلال العام الماضي في برامج البنية التكنولوجيا الخاصة بالمبيعات، حيث أن ذلك ساهم في زيادة حجم المبيعات بنسبة 10%.

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وأضاف شلباية في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 100 مليون دولار خلال 2021 في 4 محاور شملت زيادة الرقعة الزراعية، و وإنشاء 4 خطوط إنتاج جديدة، وتطوير البنية التكنولوجيا، وحملات ابتكار للعملاء.

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وأشار إلي أن بيبسيكو مصر تتعاون خلال الفترة الحالية مع أكثر من 5 آلاف مزراع في عدة محافظات بالسوق المصرية، ونستهدف زيادة عدد المزراعين بنسبة تتراوح ما بين 12 إلى 15% خلال العام الجاري.

وذكر أن الشركة تستهلك نحو 300 ألف طن بطاطس سنويًا، موضحًا أنه يتم الاعتماد بنسبة 95% علي المزراعين في تجميع تلك الكمية من البطاطس، و5% يتم زراعتهم من خلال أراضي بيبسيكو مصر.

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وأوضح أن الشركة محتفظة حتي الآن بالأرض الزراعية الخاصة بها لمعرفة وتقدير حجم الزيادة التي تحدث في أسعار الخامات للتعاقد مع المزراع بسعر عادل للطرفين.

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وكشف أن الشركة قامت بعمل حلول تواكب زيادة الأسعار في الخامات، وذلك عبر تشغيل خطوط موفرة، وتوفير في المياه والكهرباء، لعدم ارتفاع أسعار المنتجات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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