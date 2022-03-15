بيبسيكو مصر تضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار في البنية…

إسلام فضل _ قال محمد شلباية رئيس شركة بيبسيكو مصر، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار خلال العام الماضي في برامج البنية التكنولوجيا الخاصة بالمبيعات، حيث أن ذلك ساهم في زيادة حجم المبيعات بنسبة 10%.

وأضاف شلباية في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 100 مليون دولار خلال 2021 في 4 محاور شملت زيادة الرقعة الزراعية، و وإنشاء 4 خطوط إنتاج جديدة، وتطوير البنية التكنولوجيا، وحملات ابتكار للعملاء.

وأشار إلي أن بيبسيكو مصر تتعاون خلال الفترة الحالية مع أكثر من 5 آلاف مزراع في عدة محافظات بالسوق المصرية، ونستهدف زيادة عدد المزراعين بنسبة تتراوح ما بين 12 إلى 15% خلال العام الجاري.

وذكر أن الشركة تستهلك نحو 300 ألف طن بطاطس سنويًا، موضحًا أنه يتم الاعتماد بنسبة 95% علي المزراعين في تجميع تلك الكمية من البطاطس، و5% يتم زراعتهم من خلال أراضي بيبسيكو مصر.

وأوضح أن الشركة محتفظة حتي الآن بالأرض الزراعية الخاصة بها لمعرفة وتقدير حجم الزيادة التي تحدث في أسعار الخامات للتعاقد مع المزراع بسعر عادل للطرفين.

وكشف أن الشركة قامت بعمل حلول تواكب زيادة الأسعار في الخامات، وذلك عبر تشغيل خطوط موفرة، وتوفير في المياه والكهرباء، لعدم ارتفاع أسعار المنتجات.