معيط : جاري إعادة هيكلة وزارة المالية.. وعمل موازنة للوزارات…

كتبت: باره عريان _ أكد د. محمد معيط وزير المالية، إن قانون المالية العامة يعد أحد المراحل الهامة التي يتم التركيز عليها، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر آفاق المالية العامة في الجمهورية الجديدة.

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وأشار إلى أنه جاري إعادة هيكلة وزارة المالية، حيث يتم عمل موازنة للوزارات والمحليات وللإدارات والهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أنه من المقرر عمل موازنة خاصة بالصحة، وموزانة خاصة بالتعليم وهكذا.

وأضاف أن وزارة المالية تعد بمثابة شريك رئيسي في السياسات التي تترجم في أرقام، موضحا أن الهيكل الجديد للوزارة والذي تم بناءه على أساس وظيفي، يهدف إلى فهم السياسات وترجمتها إلى أرقام، كما تم خلق جوانب لم تكن موجوده مثل قطاع نظام المعلومات.