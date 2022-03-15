مال وأعمال

وزير المالية: إصدار 15.2 مليون فاتورة إلكترونية خلال 15 يوما…

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كتبت : باره عريان _ كشف د. محمد معيط وزير المالية عن نجاح الوزارة في إصدار أكثر من مليون فاتورة إلكترونية يوميا، وذلك مقارنة بنحو 42 ألف فاتورة إلكترونية فى السابق.

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ولفت إلى أن حجم إصدارات الفواتير الالكترونية ارتفع ليصل 15.2 مليون فاتورة خلال 15 يوم فقط، متوقعا الوصول بهذه الإصدارات إلى 2 مليون فاتورة يوميًا في يونيو المقبل، جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر آفاق المالية الجديدة فى الجمهورية الجديدة.

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وأكد معيط أن قانون المالية العامة يعتبر حجر الزاوية الذي تنطلق منه وزارة المالية إلى هذا التغيير الهيكي في آلية عمل الوزارة، فضلاً عن التغيرات الإيجابية في آليات عمل مصلحتي الضرائب والجمارك.

ونوه إلى دمج ضريبة الدمغة مع ضريبة الدخل، بالإضافة إلى ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، و اعتبارا من يوليو المقبل ستصبح كل الأعمال الضريبية مميكنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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