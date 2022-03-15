محمد عادل رئيسا للهيئة العامة للخدمات الحكومية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بندب محمد عادل عبد المجيد، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأعطى وزير المالية، توجيهاته لرئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية الجديد، باستكمال مسيرة التطوير والنهوض بدور الهيئة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، في تعزيز حوكمة المنظومة المالية والإدارية، على النحو الذى يُسهم في تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعى الجاد نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية، بما يُوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأكد معيط، ضرورة المضى في تنفيذ برامج الارتقاء بالعنصر البشري؛ باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الخدمات الحكومية.

جدير بالذكر أنه تم تعيين محمد عادل عبد المجيد، الحاصل على بكالوريوس التجارة، بوزارة المالية ضمن أول دفعة من أوائل خريجى الجامعات تقرر الحكومة تعيينها حيث تسلم العمل فى عام 2000، وتدرج في السلم الوظيفي حتى شغل منصب مدير عام شئون الموازنة بالمكتب الفني للوزير في عام 2016، ثم وكيلاً للوزارة لشئون المكتب الفنى للوزير في 2019، ويعد من المشهود لهم بالكفاءة خلال مسيرة عمله.