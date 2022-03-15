- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
العربية نت _ ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر فبراير 2022 في السعودية بنسبة %1.6 مقارنة بنظيره من العام الماضي فبراير 2021، وهو أعلى من الشهر السابق يناير 2022، حيث كان عند 1.2%.
و يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة (4.3%) وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.4%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وكان ارتفاع أسعار البنزين هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر فبراير مقارنة بشهر فبراير 2021.
وسجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 4.3% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 26.7% ،وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير نظرا لوزنه في المؤشر البالغ 13%.
كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفا عا بنسبة 2.4%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2.6%، والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 7.9%.
في حين انخفضت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.2% متأثرة بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.3%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2022 استقرارا نسبيا مقارنة بشهر يناير 2022، حيث ارتفع بنسبة 0.3%.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% ،والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.5%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 1.6% خلال فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.