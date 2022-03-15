مال وأعمال

اليابان تحظر تصدير الرقائق الإلكترونية والأسلحة إلى روسيا

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بلومبرج _ أعلنت اليابان المزيد من التفاصيل بشأن حظر صادراتها من أشباه الموصلات والآلات إلى روسيا في خطوة من شأنها تعزيز تحالفها الأمني مع أمريكا وأوروبا.

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ونقلت “بلومبيرج” عن وزارة التجارة اليابانية القول اليوم إن الحظر الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 مارس سيطبق على 270 نوعا مختلفا من الصادرات بينها الأسلحة التقليدية والكيميائية والبيولوجية والطاقة النووية والإلكترونيات والاتصالات ويسري الحظر أيضا على بيلاروسيا.

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وتم إدراج بيلاروسيا في قائمة العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا في إطار محاولات المجتمع الدولي عزل روسيا وحليفتها ووقف الحرب في أوكرانيا.

ولن يؤثر الحظر على الأرجح على العديد من شحنات اليابان إلى روسيا لأنه لا يشمل السيارات أو آلات البناء، وهي سلع تشكل غالبية الصادرات إلى روسيا.

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وفي 2021 شكلت الصادرات إلى روسيا 1 % من مبيعات اليابان للخارج. وشكلت قطع غيار السيارات والسيارات نصف الصادرات إلى روسيا فيما شكلت آلات البناء والتعدين 6.7 %.

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وشكلت الواردات من روسيا 1.8 % من واردات اليابان. وشكلت الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم 60 % من واردات روسيا لسوق اليابان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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