روسيا تحظر مؤقتا تصدير القمح والسكر والذرة إلى دول مجاورة

– قال بيان حكومي إن رئيس وزراء روسيا وقًع يوم الاثنين مرسوما يحظر تصدير السكر الأبيض والسكر الخام إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المجاورة حتى 31 أغسطس.

ويحظر المرسوم أيضا صادرات القمح والشعير والذرة حتى 30 يونيو.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم بعض الدول التي تقع في وسط آسيا وشمالها وفي أوروبا الشرقية.