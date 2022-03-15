مال وأعمال

روسيا تحظر مؤقتا تصدير القمح والسكر والذرة إلى دول مجاورة

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– قال بيان حكومي إن رئيس وزراء روسيا وقًع يوم الاثنين مرسوما يحظر تصدير السكر الأبيض والسكر الخام إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المجاورة حتى 31 أغسطس.

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ويحظر المرسوم أيضا صادرات القمح والشعير والذرة حتى 30 يونيو.

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والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم بعض الدول التي تقع في وسط آسيا وشمالها وفي أوروبا الشرقية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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