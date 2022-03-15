- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
– قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس يوم الإثنين إن بريطانيا ستتخلى عن إلزام المسافرين الوافدين بملء استمارة تحديد مواقعهم ابتداء من يوم الجمعة لتلغي بذلك آخر تدابير السفر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وقال شابس، في تغريدة على تويتر: “سيتم إيقاف جميع تدابير السفر المتبقية المرتبطة بكوفيد، بما في ذلك نموذج تحديد مكان الركاب وفحص جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في 18 مارس”.
وأضاف “هذه التغييرات أصبحت ممكنة بسبب نسب تلقي اللقاحات لدينا، وتعني إتاحة مزيد من الحرية في الوقت المناسب قبل عيد القيامة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تتخلى عن آخر تدابير السفر المرتبطة بكورونا يوم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.