بريطانيا تتخلى عن آخر تدابير السفر المرتبطة بكورونا يوم…

– قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس يوم الإثنين إن بريطانيا ستتخلى عن إلزام المسافرين الوافدين بملء استمارة تحديد مواقعهم ابتداء من يوم الجمعة لتلغي بذلك آخر تدابير السفر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقال شابس، في تغريدة على تويتر: “سيتم إيقاف جميع تدابير السفر المتبقية المرتبطة بكوفيد، بما في ذلك نموذج تحديد مكان الركاب وفحص جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في 18 مارس”.

وأضاف “هذه التغييرات أصبحت ممكنة بسبب نسب تلقي اللقاحات لدينا، وتعني إتاحة مزيد من الحرية في الوقت المناسب قبل عيد القيامة”.