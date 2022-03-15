روسيا تهدد بحظر منصة يوتيوب حال عدم عودة قنواتها الإعلامية

وكالات – هددت روسيا، يوم الاثنين، بحظر منصة “يوتيوب” كما فعلت مع “إنستجرام”، في حال عدم استجابة “جوجل” لمطلبها برفع الحظر المفروض على قنوات الإذاعة والتلفزة الروسية على منصتها.

وبات الوصول إلى تطبيق “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي الذي تملكه شركة “ميتا” الأمريكية، متعذرا الاثنين في روسيا التي تتهمه بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وأفاد صحفيون في وكالة “فرانس برس” أن التحديث في التطبيق بات غير ممكن صباح الاثنين، وتعذّر الوصول إلى الموقع بدون شبكة افتراضية خاصة VPN.

وأصبح “إنستجرام” حاليا مدرجا على لائحة المواقع المحظورة التي نشرتها الهيئة الناظمة للاتصالات “روس كومنادزور”، إلى جانب موقعي “فيسبوك” و”تويتر” ووسائل إعلام عديدة تنتقد السلطة الروسية.