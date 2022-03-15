قرار حكومي بتبكير موعد انطلاق موسم توريد القمح المحلي…

إسلام سالم – أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة، قرارا بتبكير موعد انطلاق موسم توريد القمح المحلي، خلال العام الجاري، أسبوعين؛ ليبدأ في 1 أبريل بدلا من 15 من الشهر نفسه.

وأشار القرار إلى توريد القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما نص على أن موسم توريد القمح المحلي يستمر حتى نهاية أغسطس.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين، أحمد كمال، إن قرار تبكير موسم التوريد يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

وأشار إلى أن الوزارة استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن.

ونوه كمال بأن عددا كبيرا من الصوامع الحقلية ستدخل الخدمة الموسم الجاري.

كما لفت إلى أن الوزارة جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناجر والبناكر لاستقبال القمح المورد من المزارعين.

وأكد أن الوزارة استعدت جيدا لاستقبال ما يقرب من 6 ملايين طن مستهدفين هذا العام.

وشدد على أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسيصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.