فورتسكو الأسترالية تبحث إقامة مشروع لإنتاج الطاقة من…

دوت الخليج – استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، أندرو فورست، رئيس مجموعة فورتسكو الأسترالية، ونيك وارنر، كبير مستشاري العلاقات الدولية بالشركة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تعمل على استكشاف آفاق التعاون مع العديد من الشركاء في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ في إطار استراتيجيتها الرامية إلي زيادة توليد واستخدام وتصدير الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع التوجه العالمي فى هذا المجال.

كما أعرب عن تقديره لرغبة مجموعة “فورتسكو” العملاقة في الاستثمار بالسوق المصرية.

وتطرق الدكتور مصطفي مدبولي إلى ما تضطلع به مصر حاليا لإعداد لاستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تتواكب مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي توليها مصر لرئاسة هذا المؤتمر، واستعدادها لرفع الطموح المناخي من خلال تنفيذ مشروعات محددة في المجالات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي مسئولي الشركة الاسترالية لإقامة نموذج لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، على أن يُتبع ذلك بالتوسع في هذه المشروعات، على غرار عملية إنشاء محطة “بنبان” أسوان التي بدأ العمل عليها من خلال نموذج تجريبي، ثم جرى التوسع فيها لتصبح أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع، مضاعفة الجهود من أجل سرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية، والإعلان عنها قبل مؤتمر المناخ COP27.

وأشاد الوزير بمقابلته صباح اليوم مع مسئولي الشركة الاسترالية، وما تضمنته من نقاش مثمر، سيكون له أثر كبير في إقامة تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، استعرض أندرو فورست، رئيس مجموعة “فورتسكو”، خبرات الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر، معرباً عن استعداده الكامل لضخ استثمارات ذات قيمة في مجال توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن هذه الرغبة في الاستثمار في مصر لم تأتٍ من فراغ، بل لأن مصر لديها إمكانيات تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقة إلى الأسواق الأوروبية لسد فجوة إمدادات الطاقة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تكثيف التواصل بين وزارة الكهرباء ومجموعة “فورتسكو” العملاقة، من أجل سرعة الانتهاء من تفاصيل المشروعات المقترح تنفيذها في مصر.