وزير الخارجية ينقل رسالة من السيسي إلى رئيس وزراء ماليزيا

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دوت الخليج – سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وزراء ماليزيا، إسماعيل يعقوب، حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل الدفع قدما بها على الأصعدة المختلفة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل يعقوب، وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في مستهل زيارته الحالية إلى ماليزيا وفي أولى محطات الجولة الآسيوية.
وتناولت الرسالة الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، والعمل نحو تطوير ذلك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لما يربط البلدين من علاقات تاريخية.
كما تطرق إلى ما تشهده العلاقات من خطوات إيجابية في الفترة الأخيرة، وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون في مجاليّ التجارة والاستثمار.
وأوضح أن عام 2021 شهد زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا ليصل إلى ما يقرب مليار دولار أمريكي بزيادة بلغت أكثر من 80% مقارنة بعام 2020.
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