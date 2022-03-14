_‭ ‬‬‬‬قالت هيئة قناة السويس في منشور يوم الاثنين إنها ستلغي خصومات منحتها لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لها اعتبارا من 15 مارس . وكانت الهيئة قالت في أكتوبر تشرين الأول إنها ستخفض خصما على رسوم عبور الناقلات إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة السويس تلغي خصما على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.