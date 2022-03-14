مال وأعمال

الذهب يتراجع بأكثر من 1% ويتداول دون مستوى 1960 دولار…

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وكالات – تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الاثنين مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.

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وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 1% تقريبًا إلى 1965.70 دولارًا للأونصة.

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وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بأكثر من 1% وسط آمال حذرة بتحقيق تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وهوى البلاديوم أكثر من 16% أثناء التعاملات اليوم الاثنين ماحيًا المكاسب التي قادته إلى مستويات قياسية أثناء أزمة أوكرانيا، مع انحسار مخاوف الإمدادات.

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وروسيا هي أكبر منتج للمعدن الذي يستخدم في صناعة السيارات، ومع بداية الحرب ارتفع البلاديوم بقوة ليصل إلى مستويات قياسية قرب 3300 دولار.

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كما تراجع أيضًا البلاتين بأكثر من 4% ليتداول قرب مستويات 1032 دولار للأونصة، كما تراجعت الفضة أيضًا بأكثر من 3% لتتداول أدنى مستويات 25 دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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