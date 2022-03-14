الذهب يتراجع بأكثر من 1% ويتداول دون مستوى 1960 دولار…

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وكالات – تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الاثنين مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 1% تقريبًا إلى 1965.70 دولارًا للأونصة.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بأكثر من 1% وسط آمال حذرة بتحقيق تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وهوى البلاديوم أكثر من 16% أثناء التعاملات اليوم الاثنين ماحيًا المكاسب التي قادته إلى مستويات قياسية أثناء أزمة أوكرانيا، مع انحسار مخاوف الإمدادات.
وروسيا هي أكبر منتج للمعدن الذي يستخدم في صناعة السيارات، ومع بداية الحرب ارتفع البلاديوم بقوة ليصل إلى مستويات قياسية قرب 3300 دولار.
كما تراجع أيضًا البلاتين بأكثر من 4% ليتداول قرب مستويات 1032 دولار للأونصة، كما تراجعت الفضة أيضًا بأكثر من 3% لتتداول أدنى مستويات 25 دولار.
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