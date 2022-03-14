مال وأعمال

البلاديوم يهبط 10% مع تراجع المخاوف من نقص الإمدادات

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وكالات _ تراجع البلاديوم أكثر من عشرة في المائة اليوم الاثنين منهيا معظم المكاسب التي أدت إلى وصوله لمستويات قياسية خلال أزمة أوكرانيا مع انحسار مخاوف الإمدادات.

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وانخفض الذهب أيضا أكثر من واحد في المائة وسط آمال مشوبة بالحذر بإحراز تقدم في محادثات السلام.

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وانخفض البلاديوم الذي تعد روسيا أكبر منتج له 9.3 في المائة إلى 2555.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:02 بتوقيت جرينتش ليشهد أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ تسعة أشهر على الأقل. وهبط بما يصل إلى 11.1 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 3.7 في المائة إلى 1039.85 دولار. وتراجع الذهب 1.2 في المائة إلى 1962.01 دولار للأونصة بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي واحدا في المئة لتصل إلى 1964.00 دولار.
وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.3 في المائة إلى 25.20 دولار للأونصة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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