رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يفتتح مقر شركة طلبات…

إسلام سالم _ افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الاثنين مقر شركة طلبات بالمعادى، والتي تتيح لمستخدميها طلب الطعام من 4300 مطعم، وتعمل على توصيل السلع والمنتجات الغذائية من السوبر ماركت والسلاسل التجارية إلى المستهلك وتوفر الشركة فرص عمل لأكثر من 2000 شاب.

وأكد عشماوي، على أهمية التجارة الإلكترونية محليا وعالميا، بحيث يكون دور الحكومة تهيئة البنية التحتية من توفير المخازن ومستودعات استراتيجية ومنافذ إمداد خاصة وأن التجارة الإلكترونية أحد الآليات الحديثة للتجارة الداخلية حيث أصبح لدى المستهلك الوعى بكيفية إجراء المعاملات الإلكترونية خاصة مع تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات من خلال منصات إلكترونية حديثة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم دور التجارة الإلكترونية تزامنا مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريبا، موضحا أن مصر تتبوء المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإليكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر عام 2021 ما يربو علي 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونياً يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من اجمالى الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر.