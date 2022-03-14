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إنتاج روسيا من النفط والمكثفات يرتفع إلى 11.12 مليون برميل…

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قال مصدران مطلعان على بيانات إنتاج النفط لوكالة “”، اليوم الاثنين، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بلغ في المتوسط 11.12 مليون برميل يوميا من 1 إلى 13 مارس، ارتفاعا من 11.06 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال فبراير الماضي.

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وبلغ إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 11.15 مليون برميل يوميا في 13 مارس.

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وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية. وقد صدرت 5 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، و 2.85 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية، في ديسمبر 2021.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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