وزارة المالية الروسية تحدد إجراءات مؤقتة لسداد الديون…

وكالات _ حددت وزارة المالية الروسية، إجراءات مؤقتة لسداد مدفوعات الدين العام المقومة بالعملة الأجنبية، مشددة على أنه سيتم الوفاء بالالتزامات المالية بشكل كامل وفي الوقت المحدد.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين. وقال البيان: “وافقت وزارة المالية الروسية على إجراء مؤقت لسداد مدفوعات الديون الحكومية بالعملة الأجنبية”.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن التزامات خدمة واسترداد الأوراق المالية الحكومية لروسيا سيتم الوفاء بها بشكل كامل، وقالت إنه من أجل الوفاء بالتزامات روسيا في إطار سندات مقومة باليورو (يوروبوندز) ستصدر أوامر الدفع للبنوك الوكيلة لسداد المدفوعات بالعملة الأجنبية وفي غضون المهل الزمنية المنصوص عليها في وثائق إصدار السندات.

وأضافت الوزارة، أن الإمكانية الفعلية لسداد المدفوعات ستعتمد على قدرة الحكومة والبنك المركزي في روسيا على إدارة الأموال في حساباتهما بالعملات الأجنبية في ظل القيود الغربية المفروضة على موسكو.

وأشارت إلى أنه في حال فشل السداد بالعملة الأجنبية لسندات “يوروبوندز” فسيتم سداد المدفوعات بالروبل الروسي بناء على سعر صرف البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.

من جهته شدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على قدرة روسيا على الوفاء بالتزاماتها بشأن الديون، وقال إن “التصريحات التي تفيد بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشأن ديون الدولة ليست صحيحة، فالمبلغ الضروري من الأموال متوفر”.

وعن قيام الغرب بتجميد حسابات روسيا بالعملات الأجنبية، قال الوزير الروسي إنه يمكن اعتبار الإجراء كتنفيذ تعثر مصطنع لروسيا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الروسي أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي والذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار.

وأكد سيلوانوف أن روسيا لديها ما يكفي من الأموال لضمان إنتاج السلع وإجراء التعاملات المالية اللازمة، محذرا من أن العقوبات ضد روسيا سترتد لاحقا على من يفرضها.