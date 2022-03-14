- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
_ قالت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، يوم الاثنين في الرباط، إن المغرب يعتزم دخول أسواق المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.
وقالت بنعلي في مؤتمر “رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية”.
وأضافت أن البلاد ستستخدم “البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يعتزم دخول سوق الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في أبريل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.