مال وأعمال

المغرب يعتزم دخول سوق الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في أبريل…

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_ قالت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، يوم الاثنين في الرباط، إن المغرب يعتزم دخول أسواق المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.

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وقالت بنعلي في مؤتمر “رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية”.

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وأضافت أن البلاد ستستخدم “البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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