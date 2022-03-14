اتحاد الصناعات: التموين تدرس تطبيق منظومة جديدة للخبز…

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إسلام سالم – قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن وزارة التموين تعتزم توفير الدقيق للمخابز السياحية الحرة بسعر 8.5 ألف جنيه، بدلا من 11 ألف جنيه بالأسواق الحرة؛ مما يعيد سعر الرغيف لأسعاره الطبيعية.
وأضاف شحاتة، في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، أن التموين تدرس تطبيق منظومة جديدة للمخابز السياحية تقضي ببيع الخبز بالكيلو وليس بالرغيف حتى لا يغالي أي مخبز في أسعار البيع.
وأكد أن شعبة الأرز ورَّدت 50 ألف طن أرز إلى وزارة التموين؛ تمهيدا لتوفير المنتج بالمنافذ التموينية ضمن منظومة دعم بطاقات التموين، كما ستشارك الشعبة في معارض أهلا رمضان بتوفير 5 آلاف طن أرز.
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