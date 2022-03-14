ارتفاع إصابات فيروس كورونا حول العالم لأول مرة منذ يناير

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وكالات – ارتفعت إصابات كورونا حول العالم هذا الأسبوع بواقع 11.5 مليون حالة، بزيادة قدرها مليون إصابة عن الأسبوع الفائت.
ولأول مرة منذ شهر يناير يرتفع معدل انتشار الفيروس، حيث شهد تراجعا كبيرا في الأسابيع السابقة عالميا.
وارتفع عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 383 ألفا في اليوم وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية، حيث وصل عدد حالات الإصابة أيضا إلى الحد الأقصى منذ بداية الوباء وتم تسجيل أكثر من 300 ألف مصاب يوم الخميس.
واحتلت فيتنام المركز الثالث، حيث تم تأكيد إصابة أكثر من 177 ألف إصابة يوميا.
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