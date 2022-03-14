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وزير الخارجية يتوجه في جولة إلى عدة دول آسيوية

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دوت الخليج – يجري وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، جولة آسيوية تشمل كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان؛ وذلك في إطار “العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة”.

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وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري سيلتقي بنظرائه، والعديد من المسئولين بتلك الدول لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكل منها في شتى المجالات.

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وأضاف: كما سيتناول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، علاوة على بحث موضوعات تغير المناخ، أخذا في الاعتبار الرئاسة المصرية المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، وحرص مصر على التشاور والتنسيق في هذا الصدد مع مختلف الأطراف.

كما أشار إلى أن الوزير شكري سيشارك أيضا في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الجاري

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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