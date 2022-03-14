- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات – قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد إن الجزائر ستحظر تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.
كما منعت أيضًا الجزائر استيراد اللحوم المجمدة لتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليًا.
وحظر عدد من دول العالم تصدير المواد الغذائية في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهده بعض السلع الأولية عالميًا، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تحظر تصدير مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.