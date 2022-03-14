الجزائر تحظر تصدير مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات…

وكالات – قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد إن الجزائر ستحظر تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.

كما منعت أيضًا الجزائر استيراد اللحوم المجمدة لتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليًا.

وحظر عدد من دول العالم تصدير المواد الغذائية في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهده بعض السلع الأولية عالميًا، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.