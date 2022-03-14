وزير التموين: نستهدف توريد 6 ملايين طن من القمح المحلي عبر…

دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة، وكذا السلاسل التجارية المختلفة، والمعارض، قبل حلول شهر رمضان المبارك، بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق.

ولفت مدبولي، في هذا الصدد، إلى استعدادات إقامة معارض “أهلاً رمضان” بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات، وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي؛ لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان

وعرض وزير التموين موقف توافر السلع الأساسية، وخاصة القمح في ضوء التبعات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة.

وأوضح الوزير أن المساحة المُنزرعة بمحصول القمح في العام الحالي تبلغ نحو 3.6 مليون فدان، تنتج قرابة 10 ملايين طن.

وأضاف أن المستهدف مع اقتراب موعد الحصاد توريد كميات قمح من المزارعين تتخطى 6 ملايين طن، عبر آليات ومحفزات مختلفة.

وأكد إعداد خطة التوريد، وتحديد أماكن التخزين، والتوافق على قرار توريد القمح؛ ليتم إعلانه بالتنسيق بين وزيري المالية والزراعة.

ونوه المصيلحي إلى أنه سيصدر قرار بآليات تسليم القمح، وضوابط عدم المتاجرة به، وفقا للقوانين المنظمة.

وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن هذا الأسبوع سيشهد بدء انطلاق معارض “أهلاً رمضان” بالمحافظات المختلفة، بمشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة بأسعار وعروض مميزة، كما ستشهد هذه المبادرة من فروع السلاسل التجارية الكبرى، والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع “جمعيتي”، لطرح السلع الغذائية وخاصة منتجات رمضان بأسعار مميزة.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى عقد اجتماعات مع التجار والمسئولين عن توريد مختلف المنتجات الغذائية، مثل: المكرونة، والأرز، والزيت، وخلافه، وجرى الاتفاق على طرح عروض مميزة مع توفير أكبر كميات ممكنة بأسعار منافسة.

كما أشار إلى أنه في إطار تضافر جهود وزارات الحكومة، فقد تلقى طلبا من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتجهيز 300 ألف “شنطة رمضان” لتوزيعها على المستحقين من الشرائح الأكثر احتياجا، وتنسق “التموين” حاليا لتوفيرها.