مال وأعمال

عبير لهيطة: التوازن بين العمل والأسرة تحد كبير لا يستهان به

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إسلام سالم _ قالت عبير لهيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل- إيجيترانس، إن التحديات التي تواجه المرأة بسوق العمل متعددة، يتمثل أبرزها في كيفية تحقيق التوازن بين عملها وأسرتها، خاصة أن المرأة ما زالت في المجتمعات العربية والشرقية تمثل المسؤول الأول عن الأسرة، من حيث القيام بالأعمال المنزلية ومتابعة دراسة أولادها وغيرها من هذه المسؤوليات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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