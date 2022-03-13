رنا جمالي: بعض الشركات غير مقتنعة بقدرة المرأة على العطاء…

إسلام سالم _ قالت رنا جمالي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ورئيس قطاع العلاقات الخارجية في شركة كوكاكولا مصر، إن أبرز التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل تتمثل في وجود شركات غير مقتنعة حتى الآن، بقدرة المرأة على العطاء مثل الرجل تمامًا.

أضافت جمالي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أنه رغم التزام المرأة بمسؤوليات تتعلق بأسرتها ما يجعلها في حاجة للخروج من العمل في أوقات معينة، إلا أن لديها القدرة على إنجاز أعمالها بشكل أسرع، وبالتالي فإن اعتقاد بعض الشركات في تفوق الرجال على السيدات في أعمال معينة أمر غير صحيح.

وأكدت عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ورئيس قطاع العلاقات الخارجية في شركة كوكاكولا مصر، أن المرأة أثبتت قدراتها في مجالات عدة لم تكن متواجدة بها منذ فترة طويلة، مثل التجارة وتنفيذ عمليات البيع، وإدارة مصانع.

وأوضحت أن أزمة كورونا أثرت على اقتصاد العالم بأكمله، حيث تم التوجه للعمل من المنزل وبالتالي فطبيعة العمل اختلفت، وهناك بعض الشركات أعادت هيكلة موظفيها لتؤثر عن الرجال والسيدات معًا.

وعن مناخ المنافسة بين الرجل والمرأة، أوضحت أنه أمر صحي وإيجابي للغاية، فحتى المنافسة فيما بين منتجات الشركات أمر جيد، ولولا المنافسة لظلت المنتجات كما هي دون تطوير وابتكارات جديدة وتحسين في الجودة، والمنافسة بين الرجل والمرأة في العمل تأتي في صالح الشركة والعمل والمجتمع والاقتصاد ككل.

ونوهت إلى أن هناك مميزات عديدة للعمل مع فريق نسائي، ومن الممكن أن تتمثل العيوب في التزامها بأوقات معينة للخروج من العمل، لتأدية واجباتها الأسرية، بعكس الرجل.

ولفتت إلى أن المرأة حققت مكاسب عديدة للغاية، خاصة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالمرأة أصبحت تشارك بقوة في مجلس النواب والنيابة الإدارية والقضاء وكل الوظائف القيادية، وأصبحت تشارك في جميع المجالات، كما شهدت مصر تخصيص عام للمرأه.

وتابعت: «اتحاد الصناعات المصرية استحدث لجنة جديدة تسمى لجنة سيدات الأعمال، لديها محاور عديدة تعمل فيها، وستتعاون مع لجنة الصناعات الصغيرة والتي يرأسها رئيس غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي من أجل تمكين المرأة في المشروعات الصغيرة».