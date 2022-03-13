مال وأعمال

البنك المركزي المصري يمد إعفاء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء…

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قرر البنك المركزي المصري المصري، مد فترة السماح الخاصة باستثناء واردات الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بنسبة 100% المفروضة على العمليات الاستيرادية بغرض التجارة، لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2023.

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وأشار المركزي في خطاب دوري موجه للبنوك، إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 23 مارس 2021، بشأن استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي، والذي ينتهي في منتصف مارس 2022.

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وأكد أن ذلك يأتي في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لاحتياجات السوق المصرية وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

كما أكد على ضرورة مراعاة البنوك الدراسات الائتمانية وتطبيق القرار على كافة الشركات العاملة باستيراد تلك السلع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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