لمياء كامل: التحديات التي تواجه المرأة بسوق العمل نابعة من…

إسلام سالم _ قالت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، إن التحديات التي تواجه المرأة بسوق العمل، عادة ما تكون نابعة من اعتماد من حولها عليها، فهي الأم والأخت والابنة والزوجة ورئيسة العمل والمرؤوسة وعادة تكون هي مصدر الاطمئنان لمن حولها مما يحملها الكثير من المسؤولية.

وأضافت كامل، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن المرأة عليها أن توازن بين جميع مسؤولياتها مع الحفاظ على هدوئها وسلامها النفسي، وجميعها تحديات لدى المراة ولهذا يقدر المجتمع دورها ويراه بوضوح.

وأكدت مساعد وزير السياحة والأثار للترويج، أن أزمة كورونا أثرت على طريقة العمل فانتشر العمل عن بعد أو من المنزل وانتشرت الاجتماعات عبر الإنترنت وهو ما أعطى بعض المرونة في العمل.

وأوضحت أن الكفاءة تفرض نفسها بغض النظر عن المنافسة كانت مع امراة أو رجل فالشخص المسؤول الذي يعمل بإخلاص وبشكل منهجي هو من سيفوز في النهاية.

وأرجعت مزايا وعيوب العمل مع فريق نسائي إلى طبيعة فريق العمل فإذا كان فريق عمل محترفًا سيكون من الممتع للغاية العمل، أما إذا كان فريق العمل غير كفء فسيؤثر بشكل كبير على المناخ سواء كانوا رجالًا أو نساء.

وعن أهم المكاسب التي حققتها المرأة خلال السنوات الأخيرة، شددت أن القيادة السياسية عضدت ودعمت المرأة بشكل كبير مما زاد من ثقة المرأة عمومًا وجعلها تشعر بالحماس والانتماء وجعلها تواجه المواقف المختلفة بحكمة وشجاعة وخاصة التحديات المهنية، وشعور المرأة بالدعم يجعلها تصنع المعجزات.

وأشارت إلى أن المرأة استطاعت اقتحام جميع المجالات، مضيفه أن خطط واستهدافات العام الجديد تتمثل في وضع مصر في صورتها الحديثة أمام العالم وصنع هوية لمصر قائمة على الحداثة والشبابية والتطور والأمل.