مال وأعمال

8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام…

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استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

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وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

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وشددت على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030”.

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ولفتت إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 “، وإطلاق تطبيق المحمول “شارك 2030”.

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وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 406 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 21/2022 تبلغ 8 مليار جنيه، بنسبة نمو 27% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 54,2%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 945 مليون جنيه بنسبة 11,8%.

ويخص قطاع التنمية المحلية 928,8 مليون جنيه بنسبة 11,6% ثم النقل 841,8 مليون جنيه بنسبة 10,5%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعي باستثمارات تبلغ 559,3 مليون جنيه بنسبة 6,9%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 405,4 مليون جنيه بنسبة 5%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الشرقية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 2,3 مليار جنيه للبرنامج القومي للاسكان الاجتماعي بالمحافظة، إلى جانب توجيه نحو 1,4مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 109 مشروعًا.

وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 200 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 291,5 مليون جنيه، علاوة على توجيه 52,1 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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