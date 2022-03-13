باكينام كفافي: طاقة عربية تلتزم بالتعددية والمساواة في مكان…

إسلام فضل _ قالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن الشركة تعتمد على توظيف أصحاب الخبرات الواسعة، وتفتخر بالتجربة الناجحة في توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة في القطاعات المختلفة، سواء في المنشآت الإدارية أو حقول العمل، فتضم طاقة عربية العديد من الكوادر النسائية في مناصب قيادية، وهو أمر قد يكون غير معتاد في تلك الصناعة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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