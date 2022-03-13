رنا العدوي: فرص العمل متاحة للجنسين دون تمييز.. والتحديات…

إسلام سالم _ قالت رنا العدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، إنه من الصعب القول بأن المرأة لا تحصل على حقوقها في إيجاد فرص عمل في مصر مقارنة بالرجل، فعند التخرج من الجامعة تكون فرص العمل متاحة للجنسين، وتستند إلى الكفاءة والاجتهاد دون تفرقة أو تمييز، ولكن التحديات تظهر مع مضي المرأة في حياتها الشخصية وتحديدًا عند الزواج وتكوين أسرة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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