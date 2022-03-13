مال وأعمال

وزيرة التجارة: المرأة المصرية ذراع قوية لمنظومة الاقتصاد…

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إسلام فضل _ قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المرأة المصرية تمثل ذراعًا قوية داخل منظومة الاقتصاد القومي حيث تسهم بعدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الآلاف من فرص العمل وتعزز معدلات النمو الاقتصادي، فمصر بها عدد كبير من سيدات الأعمال الرائدات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن المرأة تستحوذ على نسبة 37% من مشروعات ريادة الأعمال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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