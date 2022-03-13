وزيرة التجارة: المرأة المصرية ذراع قوية لمنظومة الاقتصاد…

إسلام فضل _ قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المرأة المصرية تمثل ذراعًا قوية داخل منظومة الاقتصاد القومي حيث تسهم بعدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الآلاف من فرص العمل وتعزز معدلات النمو الاقتصادي، فمصر بها عدد كبير من سيدات الأعمال الرائدات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن المرأة تستحوذ على نسبة 37% من مشروعات ريادة الأعمال. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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