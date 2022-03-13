مال وأعمال

غادة حمودة: المرأة العاملة تواجه تحدي الموازنة بين الحياة…

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إسلام فضل _ قالت غادة حمودة، رئيسة قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، إن المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع مجالات التنمية ومراحلها أصبحت من الأمور الضرورية والملحّة للتطور المجتمعي، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن مجال الاستثمار شهد طفرة وزيادة في دخول وتمثيل المرأة في السنوات الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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