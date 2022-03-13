غادة حمودة: المرأة العاملة تواجه تحدي الموازنة بين الحياة…

إسلام فضل _ قالت غادة حمودة، رئيسة قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، إن المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع مجالات التنمية ومراحلها أصبحت من الأمور الضرورية والملحّة للتطور المجتمعي، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن مجال الاستثمار شهد طفرة وزيادة في دخول وتمثيل المرأة في السنوات الماضية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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