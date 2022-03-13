عاجل.. التموين: وصول 189 ألف طن قمح روسي وروماني وأوكراني…

إسلام سالم _ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استكمال شحن 189 ألف طن قمح بواقع 63 ألف طن قمح روسي، إضافة إلى 63 ألف طن قمح روماني، و63 ألف طن قمح أوكراني وستصل هذه السفن إلى المواني المصرية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه تم بالفعل وصول شحنات قمح إلى الموانئ المصرية بكمية 126 ألف طن قمح، بواقع 63 ألف طن قمح فرنسي 8 مارس الجاري، وشحنة قمح روماني بكمية 63 ألف طن 5 مارس الجاري.

وأكدت على إنتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشيء المتعددة بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية المستمرة من جانب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لشحنات الأقماح المستوردة والمتعاقد عليها بالخارج لضمان إنتظام سلسلة الإمداد.